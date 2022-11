MACERATA – I Carabinieri del NORM della Compagnia di Macerata hanno aumentato l’intensità dei controlli della circolazione stradale cittadina. Denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza. Segue il comunicato dell’Arma:

«I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, nel corso di controlli alla circolazione stradale al fine di prevenire e reprimere la guida sotto l’influenza di sostanza alcoliche, hanno intensificato i controlli nella città di Macerata. A conclusione di tali controlli, durati 48 ore con numerosi posti di blocchi in varia parte della città con l’ausilio anche di altri comandi delle stazioni dipendenti, hanno denunciato tre persone alla Procura della Repubblica di Macerata per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto trovati con un tasso alcolemico superiore a 0.80, ritirando le patenti di guida e sequestrando le rispettive autovetture. I controlli saranno intensificati e proseguiranno per tutto il mese di dicembre».