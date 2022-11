SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb, parla Giuseppe Agostinone dopo la seduta del mercoledì.

«Quella di domenica è stata una partita combattuta contro una buona compagine, una squadra allestita per fare un campionato importante» – afferma il difensore rossoblù – «È stata una partita basata sui duelli individuali, le nostre individualità hanno prevalso e si è riusciti anche ad ottenere il massimo del risultato. Ho avuto un piccolo problema di salute a inizio stagione, la Società era già a conoscenza della mia situazione ma non vedevo l’ora di dare una mano alla Sambenedettese e ai miei compagni. Adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime partite: questa è una squadra fatta di buoni giocatori, stiamo dando il nostro apporto ma dobbiamo continuare così. Mi trovo molto bene qui, già all’età di 18 anni avrei dovuto firmare per la Samb ma il trasferimento saltò. Ci stiamo preparando al meglio per la gara di domenica, speriamo di ottenere il massimo dei punti».