FABRIANO – Truffa online ai danni di tre fabrianesi: complice il caro energia, le vittime hanno tentato di acquistare pellet a prezzi scontati in una pagina social ingannati dalle molteplici recensioni positive, poi rivelatesi false. I tre hanno pagato circa 1500 euro, senza ricevere alcunché. Il Commissariato di Polizia di Fabriano (AN) ha ribattezzato l’operazione “Pellet amaro”.

I soggetti truffati si sono rivolti agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino, i quali sono riusciti a risalire agli autori delle vendite fantasma che materialmente hanno incassato e fatto scomparire il denaro: si tratta di tre cittadini italiani, residenti tra le province di Napoli e Caserta, di età compresa tra i 29 e i 49 anni denunciati all’Autorità giudiziaria per il reato di truffa. Nel frattempo, come riscontrato da altre due vittime, della pagina social non ci sono più tracce.