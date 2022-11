SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta mercoledì 30 novembre la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Natale alla presenza degli assessori Lina Lazzari, Cinzia Campanelli e Andrea Sanguigni.

L’idea di fondo è quella di rendere l’atmosfera natalizia con i Babbo Natale e gli zampognari in giro per le vie della città lungo tutto il periodo natalizio, le animazioni per bambini con il Ludobus, Event Juego , Babbo Natale e la Befana a piazza Matteotti, oltre al Presepio Vivente in Piazza Andrea Pazienza

Ci saranno anche i mercatini e gli eventi fieristici tra cui “Chocolate” e “L’antico e le Palme” in viale Buozzi e Piazza Giorgini.

Sul fronte degli eventi Musicali da segnalare il “Music Fest” in piazza Onorati chee vedrà impegnate le Band Locali degli “Inglobati”, “Utah”, “Lizard” e “La Fabbrica del Ghiaccio”. Il 30 Dicembre ci sarà il Concerto di Fine Anno a cura della “Fondazione Gioventù Musicale Italiana” al Palariviera, per poi festeggiare la notte di San Silvestro in Piazza Giorgini con DJ Fargetta. Sempre in Piazza Giorgini il 1° dell’Anno avrà luogo il cioncerto dei Neri Per Caso.

Da non perdere dall’8 Dicembre al 15 Gennaio presso la Palazzina Azzurra la mostra “I Disastri della Guerra” di Francisco Goya, mostra di 40 incisioni originali provenienti da una collezione privata.

Il costo stimato per tutto il calendario è di circa 70.000 Euro, ma mancano i tradizionali eventi del Paese Alto “Arecala la Befana da lu Campanò” sospesa durante il periodo del Covid, per il quale l’assessore Lazzari si è impegnata ad informarsi per vedere di recuperarlo, mentre (come annunciato in un freddo comunicato stampa) sembra che non ci sia niente da fare per “Natale al Borgo”, che si può dire, senza timore di smentita, sia sempre stato portato avanti, anche nei momenti di più grande difficoltà, solo grazie all’impegno ed alla tenacia e dal suo creatore Alfredo Amabili, scomparso quest’estate.