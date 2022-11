SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È la voglia di rivincita a muovere il fondatore della DomsGym di Porto d’Ascoli Carlos Velazco, già campione di bodybuilding e ora in gara per gli Ifbb Pro League, il pass per eccellenza per il Mr. Olimpia.

Dopo il podio sfiorato nel 2015, con il titolo di vice campione mondiale in Sudafrica, Velazco si è allontanato dal mondo del bodybuilding, pur continuando a seguire le gare più prestigiose in veste di spettatore.

“L’apertura della palestra è stata un grosso impegno che mi ha portato a dover smettere con l’agonismo – afferma con una punta di dispiacere Velazco – ora è arrivato il momento di rimettermi in gioco, di ricominciare con la dieta e la preparazione. Ho molta voglia di tornare in questo mondo che, non lo nascondo, mi era mancato”.

Nelle giornate di sabato 3 e domenica 11 dicembre l’atleta venezuelano sarà rispettivamente a Vienna e ad Amsterdam, per ricominciare il suo percorso atletico dopo una pausa di ben sette anni.

“Sul piano psicologico mi aspetta un lavoro davvero impegnativo – aggiunge Velazco – , ma ho intenzione di puntare dritto sull’obiettivo che mi sono dato, con testa bassa e tanta determinazione”.

La gara di passaggio tra i Men’s Physique, sotto la guida del preparatore Ludovico Lemme, si è rivelata promettente per Velazco, sebbene il suo fisico non rispetti perfettamente i canoni della categoria. Non resta che augurargli un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.