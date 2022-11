SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sorridono in Serie C la Farmacia Amadio e la Happy Car che entrambe guadagnano la vittoria rispettivamente su Caldarola e Castelferretti. In Serie D, invece, sconfitta per Green Motors e Baldini Trasporti rispettivamente contro Techno Athena Volley Sbt e Videx Grottazzolina.

SERIE C MASCHILE

Farmacia Amadio RSV – Caldarola Volley 3-0 (25-19, 25-14, 25-21)

Prosegue l’ottimo momento di forma della Farmacia Amadio RSV: i rossoblu si impongono con merito sul Caldarola Volley. Gara mai in discussione, con i padroni di casa che hanno fatto valere la superiorità senza prendere sottogamba il match. Soddisfazione per mister Rocco Netti, che commenta così il match: “Queste gare non sono mai semplici perché le motivazioni possono venir meno e potevamo adagiarci a causa del distacco in classifica. Ho chiesto ai ragazzi di tenere alta la concentrazione e restare disciplinati nel mettere in pratica ciò che proviamo in allenamento. Abbiamo svolto una buona gara, senza cali di concentrazione, ho avuto modo di far ruotare diversi elementi a disposizione così da monitorare gli acciacchi fisici e dare la possibilità di rientrare in campo in maniera più soft a chi era reduce da infortunio. Il risultato finale non è mai stato in discussione, per cui sono soddisfatto e ci prepariamo ai prossimi incontri. Questa gara era fondamentale per affrontare al meglio il prossimo trittico di partite, di cui due in trasferta, e in particolare la sfida in casa di Appignano che è stata l’unica squadra in grado di batterci nel girone d’andata”.

SERIE C FEMMINILE

Castelferretti – Happy Car RSV 1-3 (14-25, 21-25, 25-22, 22-25)

Nell’ostica trasferta contro Castelferretti, l’Happy Car RSV ottiene la seconda vittoria consecutiva. Il coach Maurizio Medico è soddisfatto per la tenuta mentale e tecnica della sua squadra: “Voglio porre l’attenzione sull’atteggiamento di queste ragazze: si allenano con professionalità e anche quando sono infortunate si presentano in palestra per assistere e supportare chi è in campo. La preparazione al match contro Castelferretti è stata ideale: in questo momento tutto va per il meglio perché siamo in simbiosi, discutiamo di ogni dettaglio e ci correggiamo a vicenda. Voglio che loro si esprimano al massimo e non sarò di certo io a complicare la vita perché il nostro sport è difficile e semplificare aiuta tutti. Dopo il mio esordio avevo dei piccoli dubbi se avessero recepito alcuni aspetti di gioco, stavolta è stato impressionante vederle applicare alla lettera ciò che avevamo preparato. Non era facile ripetersi dopo la bella vittoria casalinga, ma le ragazze sono state impeccabili e nel primo set non hanno concesso praticamente nulla. Nel secondo set la contesa è stata più ardua, con piccoli parziali e le due squadre sempre vicine nel punteggio: siamo venute fuori con l’ottimi servizio di Pulcini, un buon muro e contrattacco. Un piccolo calo mentale ci ha fatto sbagliare più del solito nel terzo set e in campo c’è stato un po’ di nervosismo per alcune decisioni poco chiare. Sul 2-1 potevamo avere paura, ma nel momento decisivo abbiamo avuto la lucidità di portarla a casa. Ora ci aspetta un weekend difficilissimo perché andremo a giocare in casa della prima in classifica: sarà una gara proibitiva, ma andremo lì sfacciate e dovranno temerci perché non abbiamo nulla da perdere”.

SERIE D FEMMINILE

Techno Athena Volley Sbt – Green Motors RSV 3-0 (25-9, 25-7, 25-16)

Reduce dalla sconfitta in casa della Techno Athena Volley, l’allenatore della Green Motors RSV Maurizio Medico analizza il processo di crescita delle giovani ragazze e l’idea che ha portato alla nascita di una squadra “green” in Serie D. “Il progetto di una squadra femminile in Serie D nasce pochi mesi fa dalla volontà di comporre un gruppo formato da giocatrici di categoria e giovani ragazze cresciute nel vivaio. L’obiettivo è di introdurre un maggior agonismo nella crescita tecnica delle ragazze, così da agevolare il passaggio verso la prima squadra. Allo stato attuale abbiamo la formazione più giovane del campionato che giocano contro avversarie con una media di 25-30 anni. I risultati non sono positivi, ma questo progetto nasce per dare alle ragazze un banco di prova arduo: è normale che ci possa essere un po’ di scoramento quando si perde 3-0, ma ogni difficoltà che stanno attraversando ora sono fondamentali per la loro crescita futura. Raccoglieremo i frutti più in là, e già dal finale di stagione vedremo sensibili miglioramenti“.

SERIE D MASCHILE

Baldini Trasporti RSV – Videx Grottazzolina 0-3 (17-25, 8-25, 17-25)

Nel match più difficile del campionato, contro la capolista Grottazzolina, la Baldini Trasporti RSV esce sconfitta pur non demeritando dal punto di vista dell’impegno. Ad esclusione del secondo set, la gara è combattuta con i padroni di casa che hanno tentato di sovvertire i pronostici. Coach Marco Montanini commenta così l’incontro: “Nonostante i miglioramenti tecnici visti in queste settimane, sapevamo quanto fosse proibitiva questa gara perché andavamo ad affrontare la migliore formazione di questo campionato di Serie D, tra l’altro ancora imbattuta. Una squadra, quella avversaria, che può vantare ben 3 giocatori che hanno militato nei campionati nazionali e guidata da un palleggiatore davvero di elevato tasso tecnico. Purtroppo nel secondo set ci siamo innervositi, perdendo la tranquillità necessaria per provare a dar loro fastidio. Resta il dispiacere di non averla potuto affrontare al meglio delle nostre capacità: la sconfitta è meritata, ora torniamo in palestra per lavorare e proseguire nel nostro percorso di crescita”.