VICENZA – Un evento sportivo dal respiro internazionale verrà ospitato da San Benedetto e da Giulianova a fine estate 2023. La Fipsas (Federazione italiana di pesca sportiva e attività subacquee), infatti, durante il recente Pescare Show (evento rivolto agli operatori del settore, tenutosi a Vicenza) ha annunciato ufficialmente che il 16° Campionato Europeo di Canna da Riva si svolgerà tra Piceno e provincia di Teramo dal 12 al 16 settembre 2023.

La conferenza vicentina è stata presentata dal consigliere federale Massimo Rossi ed ha visto sul palco gli interventi di Antonio Fusconi presidente Pesca di Superficie, di Stefano Sarti vice presidente Pesca di Superficie, di Maria Teresa Costanzo consigliere federale, di Zefferino Guidi Presidente della Apsd San Benedetto e del presidente della Fipsas Claudio Matteoli. «Per la seconda volta – ha dichiarato Guidi all’affollata platea – il nostro territorio ospiterà il campionato europeo di canna da riva, dopo averlo già fatto nel 2014.

Ringrazio la federazione per la fiducia accordata alla nostra società e ci siamo messi già al lavoro per organizzare tutto a puntino, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di San Benedetto, nelle persone del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore allo sport Cinzia Campanelli, di quella di Giulianova con il sindaco Jwan Costantini e l’assessore al turismo Marco Di Carlo, delle Capitanerie di Porto di San Benedetto e Giulianova e del presidente dell’Ente Porto di Giulianova Fabrizio Ferrante. Per località balneari che fanno del turismo e dell’accoglienza i propri punti di forza, una manifestazione sportiva che richiamerà decine e decine di concorrenti provenienti da tutta Europa alla fine dell’estate non potrà che fare bene alla promozione turistica locale. Lo sport da sempre aiuta a far conoscere il nostro territorio e sono convinto – ha concluso il presidente rivierasco – che tutti resteranno soddisfatti della nostra ospitalità e dell’organizzazione che troveranno». La gara si disputerà sul Molo Sud di San Benedetto e a Giulianova.