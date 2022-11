SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti in casa rossoblu al Samba Village in vista della prossima gara contro il Matese, in programma per domenica 4 dicembre alle ore 14.30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”. Dopo la seduta odierna è stato intervistato il fisioterapista rossoblu Marco Minnucci, per il punto sull’infermeria.

Minnucci: “Non ci sono grandi novità rispetto alla scorsa settimana. Abbiamo Chinellato e Lulli che si stanno curando per dei problemi muscolari. Emili sta lavorando a parte per un affaticamento al flessore. Chinellato? Per questa settimana escludo che possa rientrare in gruppo ma lo valuteremo giorno per giorno”.