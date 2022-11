SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato della Sambenedettese Calcio giunto oggi in redazione. Riviera Oggi intende però prendere le distanze da tale comunicato, in virtù delle sue regole che non tengono conto di voci ma di fatti. D’altro canto la società rossoblu, invece di “alcune testate on line“, avrebbe dovuto indicare i nomi di chi ha scritto “una balla colossale“, qual è ritenuta la notizia dalla società rossoblu. Tanto dovevamo

Il comunicato testuale della A.S. Sambenedettese:

“In merito a quanto riportato in un articolo odierno del Corriere Adriatico, nel quale si fa riferimento ad alcune presunte voci che vedrebbero l’ex ds Vittorio Cozzella agire da consulente esterno di mercato per la Samb, la società intende smentire categoricamente. Come noto, il sig.Cozzella è stato esonerato da direttore sportivo e non ha quindi più incarichi nella Sambenedettese e non ne avrà neanche da esterno per il futuro.

Le operazioni di questa imminente finestra di mercato vengono portate avanti in prima persona dal presidente Roberto Renzi, come già dichiarato in sede di conferenza stampa. La società diffida a divulgare tali notizie infondate, che vengono poi puntualmente riprese con la solita leggerezza da alcune testate online, riservandosi di tutelare i propri diritti nelle sede più opportune”.