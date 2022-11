di Laura Valori

GROTTAMMARE – Sabato 26 novembre, al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, si sono riunite, in occasione della finale interregionale Marche-Umbria del contest nazionale promosso da CNA “Premio Cambiamenti”, le 35 giovani imprese che ne hanno preso parte.

Le parole d’ordine di questo contest sono state: innovazione, sostenibilità ambientale ed inclusione, temi di fortissima attualità.

Le aziende, in vista della finalissima nazionale che avrà luogo giovedì 15 dicembre, hanno esposto i loro progetti aziendali, tramite delle proposte che avessero come punto focale la sostenibilità ed il Made in Italy.

A seguito dei saluti del presidente di CNA Marche Paolo Silenzi e del presidente di CNA Umbria Claudio Floritelli, vi sono stati gli interventi del presidente nazionale di CNA Giovani Imprenditori Marco Vicentini e del Professore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche Roberto Danovaro che hanno introdotto il tema della sostenibilità.

Successivamente, Francesco Paolo Russo, il fondatore e Ceo dell’azienda ToBe, impresa che ha conquistato il terzo posto nazionale nell’edizione 2019, e Tommaso Vicarelli, Ceo e co-fondatore di Weedea, hanno dato ai partecipanti dei preziosi consigli per lo sviluppo imprenditoriale.

Infine, a conclusione della mattinata, vi è stato l’intervento di Elisabetta Puccetti Margaritelli, presidente del comitato Umbria della Fondazione Airc, partner nazionale del Premio Cambiamenti.

La cooperativa Argo di Grottammare, il cui team è composto da Olga Annibale, Luca Capocasa e Giuseppe Illuminati, accompagnato da Monica Fagnani responsabile Giovani imprenditori CNA Ascoli Piceno e da Selene Re, presidente dei Giovani Imprenditori CNA Marche, non solo ha ricevuto una menzione speciale da parte della giuria per l’Inclusione e la solidarietà, ma si è anche aggiudicata il terzo posto nella classifica interregionale del Premio Cambiamenti, subito dopo la “Don Merlino Srl per La Forestale” di Acqualagna (PU) e la MK2 di Porto Sant’Elpidio (FM), divenuta famosa per la proposta del FantaSanremo.

Anche altre 3 imprese sono state rappresentati del Piceno nel contest interregionale, aggiudicandosi un posto tra le prime 30 aziende innovative sia delle Marche che dell’Umbria. Sono la E-mod di Ascoli, dell’associazione di promozione sociale Orien.Ta.Re di San Benedetto e Angellotti Restauri a Monsampolo del Tronto.