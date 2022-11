di Laura Valori

CUPRA MARITTIMA – Ecco il programma delle festività natalizie a Cupra Marittima. Domenica 11 dicembre, alle ore 10, vi sarà l’apertura del Mercatino Hobbisti, Commercianti, Associazioni.

Alle ore 11, invece, verrà aperta la Casa di Babbo Natale. Babbo Natale sarà presente dalle ore 11 alle 12:30 e dalle 15 alle 17.

Sempre alle ore 11, presso la Sala Consiliare, vi sarà l’esposizione del Regio Decreto che, nel 1862, autorizzava il cambio di nome del comune di Cupra.

Alle ore 15:30 verrà aperto il Villaggio di Natale con animazioni, baby dance e spettacolo di magia.

Domenica 18 dicembre, alle ore 10:00, vi sarà l’apertura del Mercatino Hobbisti, Commercianti, Associazioni con la musica di “Fatti un Giro”.

Alle ore 11, sarà aperta la Casa di Babbo Natale. Babbo Natale sarà presente dalle ore 11 e dalle 12:30.

Alle ore 15:30, arriva il bus di Babbo Natale. Babbo Natale sarà presente dalle 15 alle 18. Inoltre, sarà possibile visitare il bus natalizio pieno di meraviglie con animazioni per i più piccoli, truccabambini, palloncini e bolle di sapone.

Alle ore 17:15, alla Chiesa S. Basso, vi sarà “Quella Notte”, un istante di attesa e preparazione al Natale con musiche e narrazioni a cura della Fondazione Giardino d’Infanzia Principe di Napoli e Parrocchia San Basso.

Venerdì 6 gennaio, alle ore 15:30, sarà aperto il Villaggio della Befana con animazione delle befane, spettacolo di arte e giocoleria, la befana magica e, infine, un corso di equilibrismo per bambini. Vi sono, anche, gli stand, sia per i più grandi che per i più piccoli, con maritozzi farciti alla crema di nocciola accompagnati da bevande calde.

Alle ore 17, avrà luogo l’estrazione della Lotteria di Natale dei commercianti cuprensi.

Sabato 7 gennaio, alle ore 21, vi sarà il Concerto di Auguri con il trio composto dal soprano, tromba e organo, a cura dell’Avis di Cupra Marittima.