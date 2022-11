SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 6 dicembre 2022 aprirà le porte il nuovo servizio comunale “La Casina sull’Albero”, destinato a bambine e bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori. L’iniziativa va a integrarsi con il servizio della ludoteca “L’Albero di Tutti” di via Colle Ameno, ma sarà erogato in orari e spazi propri.

“La Casina sull’Albero” è un servizio con finalità educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, caratterizzato dalla presenza contemporanea dei piccoli e dei loro genitori (o di altri adulti di riferimento) che quotidianamente si occupano della loro cura ed educazione.

Il nuovo servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, in via sperimentale fino a maggio 2023. Sarà strutturato per garantire la miglior accoglienza possibile delle famiglie: dalla predisposizione degli spazi, alla pianificazione delle attività, alle gite in esterna, in un’ottica di condivisione delle esperienze fra adulti e bambini. Al contempo, “La Casina sull’Albero” sarà un luogo dove neo genitori, figli ed educatori potranno scambiarsi esperienze e condividere un momento di confronto.

Numerose le attività proposte: laboratori di manipolazione, grafico-pittorici, musicali, di lettura nonché corsi di massaggio infantile e attività in collaborazione con l’associazione “Il Melograno”.

Per accedere è necessario prenotarsi telefonando al numero 0735 574259 durante gli orari di apertura.

“Il nuovo servizio – dice l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni – è nato come un prolungamento della ludoteca di via Colle Ameno e si propone di diventare un punto di riferimento e un aiuto concreto per le famiglie con figli piccoli. Si tratta – continua Sanguigni – di un laboratorio permanente, alimentato, oltre che dagli sforzi del personale, anche dal valore aggiunto dato dagli utenti stessi per costruire una comunità unita all’insegna della responsabilità educativa” .