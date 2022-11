SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato della Infoservice Sambenedettese Basket, info per i biglietti della prossima gara casalinga contro Val Di Ceppo Basket.

La Infoservice Sambenedettese Basket comunica che i biglietti per la gara di campionato Sambenedettese Basket-Val Di Ceppo Basket, in programma per mercoledì 30 novembre alle ore 20 presso il Palazzetto “Bernardo Speca”, saranno acquistabili il giorno stesso della gara all’ingresso.

Le richieste di accrediti per gli organi di stampa dovranno pervenire all’indirizzo info@sambenedettesebasket.it

Inoltre per chi è in possesso dell’abbonamento della Sambenedettese Calcio o del biglietto della gara tra Sambenedettese e Matese, in programma per domenica 4 dicembre alle ore 14.30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, avrà la possibilità e l’opportunità di assistere gratuitamente al match.

Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:

TRIBUNA

Intero… € 5,00

Ridotto… € 2,00

Under 12… Gratuito

PARTERRE

Intero… € 8,00

Ridotto… € 2,00

Under 12… Gratuito