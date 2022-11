SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripresa degli allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket che inizia a preparare la gara infrasettimanale contro Val Di Ceppo, in programma per mercoledì 30 novembre alle ore 20 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il coach rossoblu, Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Dobbiamo essere onesti, Pisaurum ha meritato la vittoria quindi faccio i complimenti a coach Surico e ai giocatori. Purtroppo questo passa in secondo piano perché quanto successo durante la gara non è sport. Il nostro giocatore ha sbagliato, il campo è sacro e l’addetto alle riprese della gara si è lanciato per aggredirlo. Questa cosa ci ha lasciato senza parole come il comunicato scritto dalla società e intendo chiudere il discorso con una citazione. Quam miserum est id negare non posse quod sit turpissimum confiteri! (Quanto è penoso non poter negare ciò che è così vergognoso ammettere). Val di Ceppo? Affrontiamo una corazzata che si può permettere di lasciare in panchina Casoscelli e Orlandi che hanno giocato in categorie superiori. Sarà tosta e mi aspetto una bella partita, in casa ce la metteremo tutta sperando di essere al completo”.