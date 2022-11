MONTEPRANDONE – “Buonasera, vi aggiorno rispetto ai problemi della pubblica illuminazione, conseguenti ai lavori per la fibra, nel Centro Urbano di Centobuchi”. Così il sindaco di Monteprandone, sui Social, Sergio Loggi, nella serata del 28 novembre.

“Da sopralluoghi effettuati da una ditta incaricata sono diverse le vie interessate dai guasti – aggiunge il primo cittadino – oltre a via Matteotti, vicolo Matteotti e via Giuseppe Di Vittorio, ci sono anche via Guido Rossa, via Giovanni XXIII e via Mazzini. L’area è molto vasta e il lavoro di ricerca dei guasti piuttosto complicato”.

“L’Amministrazione e gli uffici comunali stanno seguendo da vicino la situazione per risolvere le problematiche e, soprattutto, evitare che si ripetano in futuro – conclude Loggi – Per tutta la giornata di domani proseguiranno gli interventi di ripristino della pubblica illuminazione”.

Ci scusiamo per il disagio che comporterà ancora qualche giorno di buio nelle vie interessate.