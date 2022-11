SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rapina nel pomeriggio in Via Puglia: secondo le prime informazioni, due uomini incappucciati sarebbero entrati nella filiale della Banca Popolare di Bari chiudendosi nel locale: non è ancora nota l’entità dell’eventuale bottino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del NORM di San Benedetto, che hanno dovuto chiudere al pubblico la filiale per i rilievi del caso.