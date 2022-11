SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei giorni scorsi il Comandante della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, Luogotenente Cariche Speciali Gesumino Fanizzi, ha lasciato il servizio attivo nel Corpo, collocato in pensione per raggiunti limiti d’età.

Arruolato nel Corpo nel 1985, ha frequentato per due anni il corso di formazione presso la Scuola Nautica di Gaeta (Latina) ove, al termine del corso ha anche svolto un limitato periodo di servizio presso la Stazione Navale di Livorno.

Dopo una breve parentesi toscana, a seguito di selezione interna, nel 1989, è stato avviato alla Scuola Sottufficiali e, al termine del corso, è stato assegnato a svolgere servizio presso la Stazione Navale di Trieste.

Nel 1997 è stato definitivamente trasferito presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto dove ha ricoperto vari incarichi operativi sia di Comandante di Squadra Operativa che di vice Comandante di Reparto, per assumere definitivamente, dal 2019 il prestigioso incarico di Comando.

Durante la permanenza, ha condotto e partecipato a svariati servizi di rilievo nei comparti delle entrate tributarie e della tutela alla spesa pubblica, frutto della costante vigilanza e attenzione esercitata sul territorio, attività che hanno suscitato anche notevole risonanza mediatica, con apprezzamenti da parte della Superiore Gerarchia e stima delle autorità locali.

Nel corso della pluriennale esperienza di servizio nel Corpo, l’Ispettore ha sempre mantenuto una condotta esemplare, sia in servizio che nella vita privata, non ha mai riportato sanzioni disciplinari e ha conseguito numerose ricompense di carattere morale. Il Luogotenente Fanizzi è stato insignito della Medaglia di bronzo al Valor Civile, della Medaglia Mauriziana al merito dei 10 lustri di carriera militare, della Croce d’oro di anzianità Militare, della Medaglia d’oro di Lunga Navigazione, della Medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando, della Croce Commemorativa per lungo servizio in territorio estero, e Medaglia di bronzo della Protezione Civile per i profusi servizi svolti in territori disastrati dal terremoto del L’Aquila alle alluvioni di Osimo e Senigallia, nonché 15 tra encomi solenni, encomi semplici ed elogi per meriti di servizio.

Il Comandante del Reparto Aereonavale della Guardia di Finanza di Ancona, Tenente Colonnello Corrado Bianchi, ha indirizzato al Luogotenente Fanizzi un sentito ringraziamento “per il proficuo lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso della sua pluriennale carriera al servizio della collettività e per la fattiva collaborazione”.

Infine ha espresso al Luogotenente “l’apprezzamento e la riconoscenza per l’encomiabile e la profonda dedizione al lavoro” porgendogli i migliori auguri per il prossimo futuro.