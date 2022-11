SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di venerdì 25 novembre, si è tenuto un incontro tra rappresentanti dell’Amministrazione comunale, in veste di ente gestore del progetto RESETTING, e i rappresentanti e titolari delle Piccole e Medie Imprese – PMI del settore turistico che hanno partecipato alla prima call dell’iniziativa, tra cui le tre selezionate per beneficiarie del finanziamento di € 8.800,00 messo a disposizione per lo sviluppo di soluzioni innovative per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Si tratta delle strutture ricettive “La Panoramica”, “7Rooms & Flat” e “Hotel La Pace”. Presenti anche “Hotel Calabresi” e “Jerry Hotel”, che ripresenteranno i loro progetti in occasione della seconda chiamata, prevista tra aprile e maggio 2023.

Al fianco delle imprese, la società di consulenza “Eurotecna”, che ha fornito il supporto necessario per la stesura dei progetti, la gestione documentale e la valutazione preliminare delle proposte.

La riunione è stata occasione per istruire le imprese del progetto sui primi passi da intraprendere per avviare la realizzazione dei progetti presentati per il finanziamento, comprese le modalità per l’impiego dei fondi intercettati, e ricevere indicazioni dettagliate sulle certificazioni di ecosostenibilità al momento esistenti e le modalità di acquisizione delle stesse.

Ricordiamo che lo scopo del progetto RESETTING è quello di facilitare la transizione delle imprese turistiche europee verso modelli sostenibili, così da migliorare la qualità dell’esperienza turistica e, al contempo, operare una decarbonizzazione del settore turistico e incentivare la crescita economica delle stesse PMI. Oltre al Comune di San Benedetto del Tronto per l’Italia, partecipano all’iniziativa anche realtà imprenditoriali dall’Albania, Grecia, Portogallo e Spagna.