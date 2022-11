CIVITANOVA MARCHE – Sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, presso i magazzini di un’impresa di spedizione, oltre 37 Kg. di marijuana, contenuta in cinque colli insistentemente segnalati dal cane antidroga “Hanima” in forza al Reparto. Identificati e denunciati i destinatari. Segue la nota:

«Un nuovo consistente sequestro di marijuana messo a segno dalle Fiamme Gialle di Civitanova Marche, frutto dell’ulteriore rafforzamento dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare, i Finanzieri, con il costante ausilio del cane antidroga “Hanima”, in forza al Reparto, nel corso di due distinti interventi presso i magazzini di una società di spedizione, hanno sottoposto a controllo sommario esterno i colli dei beni, ivi giacenti, in attesa di essere consegnati ai destinatari.

Nel corso del primo intervento, in seguito all’insistente segnalazione di quattro colli, da parte del cane antidroga, ritenendo che gli stessi potessero contenere sostanze stupefacenti, previa autorizzazione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, li hanno aperti ed ispezionati, rinvenendo al loro interno, complessivamente, circa 30 Kg. di marijuana. La sostanza stupefacente è stata così sottoposta a sequestro probatorio.

Analogamente, durante il secondo intervento, avendo il cane antidroga insistentemente segnalato un pacco, si è proceduto con le medesime modalità di rito del primo, sequestrando altri 7,5 Kg. circa di marijuana.

Complessivamente ammontano a oltre 37 i chilogrammi di sostanza stupefacente sequestrata. I due destinatari dei plichi, univocamente individuati, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.

Le operazioni di servizio, come evidenziato dal Comandante Provinciale, Col. t. SFP Ferdinando Falco, si inseriscono nel più ampio dispositivo, ulteriormente rafforzato, di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, costante impegno della Guardia di Finanza che mira alla salvaguardia della vita umana».