FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina a Falconara Marittima per un incidente stradale sullo svincolo della SS 76 per l’autostrada che ha coinvolto un camion, un’ambulanza e un’auto. Per cause in fase di accertamento il mezzo pesante si è ribaltato finendo sopra un’ambulanza e un’auto in transito nel senso opposto. Il bilancio è di due vittime e tre persone coinvolte. La squadra VVF sul posto ha estratto una persona dall’ambulanza e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto 118, ANAS e Polizia Autostradale.