GROTTAMMARE – Sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, in direzione Ancona sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle gallerie, nelle quattro notti di mercoledì 30 novembre, giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 dicembre, nell’orario 22:00-6:00. Pertanto, in queste quattro notti non sarà raggiungibile l’area di servizio Piceno Est, situata all’interno del tratto chiuso.