SASSOFERRATO – Un incendio divampato in una legnaia, causato probabilmente dal malfunzionamento di una stufa, si è esteso coinvolgendo un vecchio casolare disabitato nelle vicinanze, adibito a magazzino, a Cabernardi di Sassoferrato, in Provincia di Ancona. Le fiamme, che si sono sviluppate verso le 23 di ieri, domenica 27 novembre, hanno causato gravi danni all’edificio: ha ceduto anche un parte del solaio, senza comunque interessare abitazioni vicine o persone. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Arcevia e Fabriano al fine di arginare e spegnere il rogo: l’intervento dei pompieri è proseguito per tutta la notte per concludersi solo alle 7 di stamattina quando l’incendio è stato definitivamente domato.