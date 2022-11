FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Scarpantonio, Tosti, Palavezzati, Paoloni, Ghidini, Di Bartolomeo, Alesiani, Narducci, Frati, Gianfreda, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Talle’, Alemanno, Coppa, Fagnani. A disp.: Pellei, Arena, Fioretti, Perna, Fulvi.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva la prima vittoria in Serie B per la Fi.Fa.Security contro i LundaX Lions Amaranto, ottenuta in casa in un weekend entusiasmante per il rugby sambenedettese che chiude con il punteggio di 44-19.

La partita è stata condotta dall’Unione Rugby sin dal fischio d’inizio, con grande determinazione la squadra ha attaccato senza indietreggiare, dimostrando che il duro lavoro svolto in queste settimane inizia a dare i suoi frutti. Tutti i giocatori sono rimasti concentrati, con un gioco veloce sui tre-quarti hanno conquistato 5 mete, azioni nate anche dalla puntuale gestione delle touche e dalla supremazia nelle mischie.

I ragazzi del duo Laurenzi-Alfonsetti sono scesi in campo in una formazione nuova, da segnalare l’ottimo esordio di Frati alla sua prima partita con i rosso-blu, che fa ben sperare per il proseguo del campionato.

Le mete conquistate sono state 3 di Palavezzati, una di Frati e una di Tosti, Di Bartolomeo ha realizzato tutti i calci di trasformazione oltre a 3 calci di punizione.

Sabato pomeriggio ad Ancona si è svolto il raggruppamento regionale del MiniRugby, i nostri piccoli tra i 4 e i 12 anni hanno disputato le partite con i pari età delle altre squadre marchigiane, in quello che è stato un momento di sport e festa per tutti i presenti.

Domenica mattina l’Under 15 ha disputato sul terreno di casa, gli incontri contro i ragazzi di Ascoli, Fabriano e Jesi con ottimi risultati, replicando le buone prestazioni dell’Under 17 che promette di sfornare talenti per la Seniores.

L’appuntamento per la Fi.Fa. Security UR San Benedetto sarà di nuovo in casa domenica 4 dicembre alle 14.30 sul Campo Mandela.