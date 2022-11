SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito i video con le parole dei due mister in sala stampa dopo Porto d’Ascoli-Notaresco 2-1.

Mister De Patre: “Paghiamo un gol preso a causa di un nostro giocatore che è scivolato, uno dei più esperti e per l’ennesima disattenzione da palla inattiva. Siamo ancora qui a leccarci le ferite per un passivo immeritato, oggi abbiamo dominato. E’ già la seconda partita di fila che accade. Serve una svolta nel mercato di dicembre, non vogliamo aspettare gennaio, in panchina oggi avevamo moltissimi giovani, servono giocatori esperti”.

Mister Ciampelli: “Una vittoria che ci rispecchia, abbiamo sofferto il giusto e nel finale più del dovuto, fortunatamente è andata bene, non dobbiamo vergognarci di difendere certe partite passando anche per questo. Felice per il gol di Giordano (Napolano n.d.r.) che ha vissuto un periodo particolare, felice anche per aver segnato su uno schema di palla inattiva che avevamo provato molto. Non veniamo da una settimana facile, alcuni ragazzi hanno avuto la febbre, ma questi tre punti ripagano tutti gli sforzi. Nuova Florida? Le trasferte di due giorni non sono mai facili, dobbiamo prepararla bene, loro sono ostici”.