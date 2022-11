Guerrieri 6 Rischia di regalare un gol con un passaggio sbagliato, probabilmente anche per colpa del campo in pessime condizioni: Conson ci mette una pezza. Nel complesso, è comunque autore di una prestazione solida

Conson 6,5 Ha qualche responsabilità sul gol di Drolé, si fa perdonare con una serie di chiusure da vero leader

Agostinone 6,5 L’espero centrale rossoblù non si tira mai indietro quando c’è da lottare, risultando fondamentale in varie occasioni

Mauthe 6,5 Attento nelle chiusure, sta crescendo anche dal punto di vista tecnico: ottima partita del 18 ex Palermo, che pur avendo caratteristiche più difensive che offensive non disdegna cross (precisi) e sgroppate sulla fascia

Boti 6,5 Schierato di nuovo terzino da Alfonsi, risponde presente con una prestazione di grande intensità in entrambe le fasi. Esce al 75′ per far spazio a Viscardi

Angiulli 6 Sembra essersi ripreso definitivamente il posto da titolare, ma è meno preciso del solito: riesce comunque benissimo a dettare i tempi di gioco.

Feliz 6,5 Lotta, usa bene il fisico e si sacrifica in entrambe le fasi: la sua qualità è fondamentale per questa Samb

Proia 7,5 Segna il gol del vantaggio con un sinistro che sorprende Bizzini: per il resto, solita partita di quantità e qualità per il 27 ex Trastevere

Marras 6 Si fa vedere poco quest’oggi, schiacciato dal buon ritmo dei padroni di casa

Cardella 6,5 Dopo una gara un po’ in ombra, di forza mette sui piedi di Vita il pallone del definitivo vantaggio rossoblù

Vita 8 Fa la solita partita fatta di spunti in velocità e sacrificio, anche se non sembra particolarmente lucido sotto porta. Poi, all’improvviso, il gol che fa impazzire i 280 tifosi ospiti. Non può che esser lui il migliore in campo

Subentrati

Viscardi 6,5 Partecipa all’azione del gol vittoria: metterlo è stata la mossa vincente di Alfonsi

Umile SV

Acunzo SV

Allenatore

Alfonsi 7,5 Il suo è un ritorno vincente: anche in trasferta la sua Samb sa soffrire e segnare. Nonostante un Fano arrembante, il tecnico rossoblù ha messo in campo una squadra attenta a non cadere nelle insidie di una partita “sporca” e fisica, abile a concretizzare l’occasione da gol creata nei pochi minuti di superiorità numerica