NOTE: Stadio “Raffaele Mancini” di Fano, cielo sereno, 12°C, campo non in perfette condizioni. Samb in completo bianco, Fano in completo granata

CORNER: 4-1

AMMONITI: 25′ pt Feliz (S), 26′ pt Conson (S), 36′ pt Broso (F), 18′ st Zanni (F), 27′ st Angiulli (S), 34′ st Nappo (F)

ESPULSI:

MARCATORI: 30′ Drolé (F), 39′ Proia (S),

FORMAZIONI

ALMA JUVENTUS FANO: Bizzini, Mancini, Severini, Bonacchi, Nappo, Schiaroli, Serges, Zanni, Broso, Drolé, Capezzani

A disposizione: Tommasino, Tomassini, Mistura, Zingaretti, Niang, Allegrucci, Malshi, Brunetti, Cecconi

All. Andrea Mosconi

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Cardella, Vita, Agostinone, Feliz, Mauthe, Marras, Angiulli, Boti, Proia

A disposizione: Corci, Murati, Zaffagnini, Emili, Luccarini, Acunzo, Viscardi, Umile, Tassi

All. Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, Feliz al calcio d’inizio

2′ Chiusura di Conson su una buona progressione del granata Zanni

7′ Attacca il Fano, la Samb prova a ripartire con Marras che non trova il movimento di Cardella

8′ Cross di Mancini, la palla esce dal campo

10′ Punizione per i granata, fallo di Agostinone a circa 20 m dalla porta

11′ Nappo batte corto, è uno schema, ma il cross viene intercettato dal portiere Guerrieri

13′ Fuorigioco di Drolé, l’azione d’attacco granata si spegne

14′ Fallo di Nappo su Feliz Rabacal, punizione rossoblù

15′ Fallo su Cardella, punizione dalla destra per gli ospiti

16′ Va Angiulli, direttamente tra le braccia di Bizzini

17′ Vita pescato in fuorigioco, punizione per il Fano

18′ Fallo in attacco di Mauthe. Punizione per il Fano

20′ Capezzani dalla distanza, altissimo sopra la traversa difesa da Guerrieri

22′ Partita molto fisica, poche vere chance per entrambe le squadre finora. Rimessa in attacco per la Samb

23′ Scontro tra Mauthe e Capezzani. Il giocatore granata ha la peggio, ma si rialza

24′ Ammonito Feliz Rabacal

26′ Corner per il Fano, batte Zanni, sponda di Mancini e Drolé viene pescato in offside a tu per tu con Guerrieri

26′ Ammonito Conson, giallo giusto. Punizione per il Fano con Severini alla battuta

27′ Broso devia il pallone, ma è in fuorigioco. Pericolo scampato per la difesa della Samb

28′ Cardella è in fuorigioco, l’azione offensiva dei rossoblù viene neutralizzata

30′ FANO IN VANTAGGIO. GOL DI DROLÈ. Il numero 10 viene lanciato in area di rigore e scavalca Guerrieri

33′ Corner per il Fano

34′ Sponda di Broso, Zanni incespica sul pallone. Rimessa dal fondo

35′ La Samb prova timidamente a ripartire, ma il cross di Proia dalla sinistra finisce lungo

36′ Broso commette fallo su Proia e viene ammonito

37′ Bel cross dalla destra di Mauthe, ma il giocatore palermitano è in fuorigioco

38′ Fallo di Bonocchi su Vita, punizione per i rossoblù

39′ PAREGGIO SAMB! DANIELE PROIA! È arrivato il gol dell’ex, che insacca dopo un’azione confusa nell’area avversaria sfruttando una deviazione di Conson

42′ Fano che tenta di riportarsi in vantaggio, ma il cross di Zanni esce dallo stadio

43′ Fallo in attacco di Broso, che colpisce in volto Boti. La Samb riparte dalla propria area di rigore

45′ Dribbling di Vita che trascina i suoi in attacco: rimessa dall’out di sinistra per Boti

45’+1 Finisce qui il primo tempo, 1-1 al Mancini di Fano

SECONDO TEMPO

1′ Inizia la seconda frazione di gioco, Zanni al calcio d’inizio

1′ Scintille nell’area di rigore della Samb, l’arbitro spegne le polemiche e la squadra di Alfonsi può impostare

2′ L’arbitro fischia controfallo al Fano, ma i granata riprendono subito il controllo del pallone

3′ Rimessa nei pressi della bandierina di destra per il Fano, chiude di testa Agostinone

4′ Proia subisce fallo, punizione dalla propria area per la Samb

5′ Gran chiusura di Feliz, che tenta il filtrante per Vita: l’attaccante viene anticipato da Bonacchi

6′ Fallo laterale nei pressi della bandierina di destra per la Samb

7′ Vita tenta la girata, il pallone si spegne sopra la traversa

8′ Capezzani recupera palla a centrocampo, rimessa in zona d’attacco per il Fano

9′ Cross di Mauthe, Cardella impatta il pallone di testa ma è fallo in attacco

11′ Capezzani prova la conclusione ma il pallone è intercettato da Federico Angiulli. Guerrieri blocca senza problemi

12′ Passaggio sbagliato di Guerrieri, recupera in fallo laterale Conson quando la porta era sguarnita

14′ Drolé sfreccia sulla fascia destra, ma l’ivoriano controlla male e il pallone finisce fuori

15′ Ancora rimessa laterale per Boti, il pallone arriva a Feliz che non controlla

17′ Ammonito Zanni per un fallo su Boti

18′ Escono Serges e Capezzani, Mosconi li rimpiazza con Allegrucci e Niang

19′ Punizione Samb, Angiulli sul pallone: il cross viene intercettato dalla difesa di casa

20′ Niang entra duro su Vita, non c’è fallo per l’arbitro

21′ Mauthe alla rimessa laterale, Marras prova senza successo a lanciare Vita

22′ Angiulli prova a sventagliare per Marras, ma è impreciso

24′ Corner per il Fano

25′ Drolé si mette in proprio, salta due avversari e serve una gran chiusura di Conson per fermarlo

26′ Repentino cambio di fronte, Vita a tu per tu con Bizzini viene fermato da una scivolata chirurgica di Bonacchi

27′ Fallo di Angiulli, ammonito il capitano. Punizione per il Fano, Zanni sul pallone

28′ La partita si accende e le squadre si allungano, vari capovolgimenti di fronte al “Mancini”, ma non ci sono occasioni solari

29′ Entrano Brunetti e Cecconi tra le file del Fano, escono Broso e Drolé

30′ Doppio cambio anche per la Samb, dentro Umile e Viscardi per Marras e Boti

31′ Prova a organizzare la manovra offensiva dalla fascia sinistra il Fano, regge la difesa rossoblù

33′ Fallo su Cardella, giallo per Nappo

34′ Corner per la Samb, Proia alla battuta

35′ Allegrucci è pescato in fuorigioco, Guerrieri può battere la punizione

36′ Agostinone stende Niang, l’arbitro lo grazia. Punizione per il Fano, Zanni alla battuta

38′ Varie sponde non favorevoli all’attacco della Samb, che non sfrutta le occasioni a disposizione

39′ Corner per il Fano: Nappo svetta e sfiora lo specchio della porta difesa da Guerrieri

40′ Occasione Samb, Vita mette il pallone sul secondo palo ma non c’è nessuno

40′ Esce l’autore del gol Proia, entra Diego Acunzo

41′ Fallo su Vita, punizione per la Samb. Nel frattempo esce Mancini ed entra Mistura tra le file del Fano

43′ Fallo in attacco di Viscardi, i granata possono respirare ma per poco: recupera palla la Samb