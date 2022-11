LORETO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 06.30 lungo la strada dei Pali nel comune di Loreto (AN) per un incidente stradale tra un autocarro ed un’autovettura. I mezzi si sono scontrati frontalmente, e dopo l’impatto, l’auto è finita nel campo adiacente alla carreggiata. La squadra di Osimo ha provveduto ad estrarre uno degli occupanti dei mezzi dalle lamiere utilizzando dell’attrezzatura specifica, e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Quattro persone sono state trasportate al pronto soccorso limitrofo dai Sanitari del 118 per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di zona.