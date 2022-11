CASTEL DI LAMA: Orazi, Galiè, Corradetti, Agostini, Menchini, Di Silvestre, Candellori, Capriotti, Cialini, Monti, Felicioni. A disposizione: Pompei, Coccia, Amatucci, D’Angelo, Velardi, Calvaresi, Andreani, Giovannucci, Maamri. Allenatore: Poli

GROTTAMMARE: Palanca, Falleroni, Paolucci, Cameli, Genovese, Carboni, Paolini, Morelli, Massi, Iacoponi, De Panicis. A disposizione: Medori, Capretti, Franchi, Illuminati, Carfagna, Carminucci, Pelliccetti, Pomili, Rossi. Allenatore: Cuccù

Marcatori: 21’pt Massi (G), 10’st Capriotti (C)

CASTEL DI LAMA – Un gol per tempo, un punto a testa per Grottammare e Castel Di Lama. Inizio tambureggiante di gara del Grottammare, che al ventesimo passa in vantaggio con un bel tiro di Jacopo Massi, abile a ribadire in rete dopo il palo colpito da Michele De Panicis. Gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Cameli e ancora Massi, ma al termine della prima frazione il vantaggio resta di un solo gol.

Nella ripresa il Castel Di Lama si lancia in attacco e trova il pareggio con Capriotti, che trafigge Palanca dopo una gran parata del portiere biancoceleste. Fino al triplice fischio non ci si sposta dalla parità: Castel Di Lama e Grottammare dividono la posta in palio.