Pisaurum Pesaro – Infoservice Sambenedettese Basket 95-65

Pisaurum Pesaro: Bini 20, Bianchi 2, Gnaccarini 3, Clementi 5, Giunta 13, Vichi 4, Cardellini 12, Beligni 11, Cecchini 16, Komolov 9. All. Surico

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter 13, Tongue Zuko 11, Veronesi 8, Scarpone, Caloia 1, Acciarri 5, Bortnikovs 3, Rota ne, Mittica 6, Llukacej 18. All. Roncarolo

Parziali: 28-11, 27-24, 24-21, 16-9.

Progressivi: 28-11, 55-35, 79-56, 95-65.

Usciti per 5 falli: Caloia (S)

PESARO – Brutta sconfitta per i rossoblu di coach Roncarolo che escono a mani vuote dal Palazzetto “Baia Flaminia” di Pesaro.

La Infoservice Sambenedettese Basket deve fare a meno di Rota nel riscaldamento, inizialmente schierato nel quintetto titolare, per un problema alla caviglia. Match in discesa per i padroni di casa che concludono il primo quarto sul 28-11 e il secondo quarto sul 55-35. Alla ripresa del terzo quarto viene espulso Caloia per aver commesso il quinto fallo. Per il resto i rossoblu provano a riprendere la gara con qualche canestro ma alla fine del quarto quarto il risultato è 95-65.

La società rossoblu, inoltre, intende denunciare un grave episodio accaduto nel bel mezzo della gara dopo l’espulsione di Caloia. Il ragazzo, mentre si recava negli spogliatoi, è stato aggredito verbalmente e rincorso fino al tunnel dal cameraman della Pisaurum Pesaro con l’intento di aggredire fisicamente lo stesso. Fortunatamente la persona in questione è stata allontana dal campo di gioco per poi fare ritorno sugli spalti. Tali comportamenti da parte di un collaboratore della squadra ospitante li riteniamo irrispettosi e di cattivo gusto. La Infoservice Sambenedettese Basket, oltre a prendere le distanze da quanto successo, ha sempre cercato e cercherà di distinguersi per portare avanti i principi dello sport: rispetto per l’avversario e intrattenere il proprio pubblico.