MONTE URANO: Isidori, Ferri, Viti (29′ st Fabiani), Islami (39′ st Santarelli), Finucci, Cerquozzi, Frascerra, Venanzi (23′ st De Carolis), Moretti, Bracalente (23′ st Petruzzelli), Domi.

A disposizione: Pazzi, Smerilli, Di Donato, Fabi, Adami. Allenatore Angelo Cetera

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (26′ st Russi), Pietropaolo G., Veccia, De Cesaris, Gibbs, D’Intino (34′ st Di Salvatore), Tedeschi (39′ st Liberati S.), Galli, Pietropaolo A., Liberati A.

A disposizione: Filipponi, Di Luca, Funari, Picciola, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

CAMPIGLIONE DI FERMO – Vittoria pesantissima in trasferta per l’Atletico Centobuchi di mister Salvatore Fusco che esce dal “San Claudio” di Campiglione di Fermo con il bottino pieno.

Buon primo tempo degli ospiti che iniziano a creare occasioni da gol fin dall’inizio: la più pericolosa quella con Tedeschi che conclude di testa verso la porta ma Isidori come un gatto respinge il pallone in angolo. Poco dopo arriva la risposta del Monte Urano: calcio d’angolo battuto al centro dell’area, arriva la deviazione di un giocatore biancoblu ma Veccia, appostato sul primo palo, salva sulla linea. Al 30′ pt ecco il vantaggio per i biancazzurri: ottimo scambio del duo Liberati A.-Galli, con quest’ultimo che riceve il pallone al limite dell’area e con il piattone sinistro insacca in rete, un gol di pregevole fattura. La prima frazione di gara si conclude sul parziale di 0-1 con la formazione di Fusco che si è resa più pericolosa in avanti.

Nel secondo tempo il Monte Urano scende in campo con un altro atteggiamento: al 7′ st sugli sviluppi di un calcio d’angolo Frascerra stacca di testa e colpisce il palo. I biancoblu vanno alla ricerca del pareggio più volte con calci piazzati e numerosi angoli ma la difesa ospite regge bene e riesce a mantenere la porta inviolata. L’unica occasione pericolosa per l’Atletico Centobuchi vede ancora protagonisti Galli e Liberati A., con il capitano che colpisce di testa a botta sicura ma ancora Isidori manda la sfera in angolo con un grande riflesso. Al 43′ st i padroni di casa rimangono in 10 per l’espulsione di Moretti: il 9 rifila un brutto fallo ai danni di Russi e l’arbitro estrae il secondo giallo.

Dopo cinque minuti di recupero l’Atletico Centobuchi festeggia e si porta a 16 punti in classifica.

Nel post-gara è stato intervistato Antonio Pietropaolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Pietropaolo: “È una grande vittoria, sta uscendo fuori la squadra che siamo. Ci portiamo a casa questi tre punti e continuiamo a lavorare per il prossimo incontro. Questa vittoria ci da fiducia e affrontiamo le gare con più serenità, ora andiamo avanti e pensiamo partita dopo partita. Il gruppo? È un gruppo matto da legare (ride ndr)”.

Di seguito il gol dell’Atletico Centobuchi.