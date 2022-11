GROTTAMMARE – Primo appuntamento con “Natale a teatro“, la rassegna di spettacoli per ragazzi e famiglie promossa dal comune di Grottammare e da “Proscenio Teatro Ragazzi“, con la direzione artistica di Marco Renzi. Il progetto fa parte di Tir-Teatri in rete, il più grande e longevo circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nel sud della Regione Marche, che consorzia otto comuni delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, sostenuto dalla Regione Marche e patrocinato dalle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

Domenica 4 dicembre, alle ore 17, al teatro delle Energie di Grottammare, la stagione sarà aperta da un classico senza tempo: “Alice nel paese delle meraviglie“, tratto dal celeberrimo romanzo di Lewis Carroll. Una favola ricca di personaggi che hanno fatto sognare intere generazioni di bambini e adulti riproposti nello spettacolo in tutto il loro fascino. Sarà la stessa Alice ad accogliere gli spettatori e a condividere con loro gli incontri con i personaggi più significativi della sua storia: il Bianconiglio, lo Stregatto, il Cappellaio Matto, i gemelli Pinco Panco e la terribile Regina di Cuori.

Come è sempre accaduto nella stagione di Grottammare, lo spettacolo verrà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ ingresso di un numero di riferimento. Attraverso questa iniziativa e questo gioco con il pubblico si vuole dare un piccolo e importante contributo allo sviluppo e alla conoscenza del libro.

La prenotazione dei posti partirà lunedì 28 novembre. Per prenotare i posti è possibile chiamare i seguenti numeri: 0734 440348 (da lunedì a venerdì ore 9/14), in altri orari 335 5268147.

La biglietteria al Teatro delle Energie sarà aperta a partire dalle 15,30.