MARTINSICURO – L’amministrazione comunale di Martinsicuro intende offrire un importante servizio aggiuntivo oltre al portale Suap già attivato da tempo e riservato alle attività produttive, mettendo a disposizione il portale per la presentazione e la consultazione on line delle pratiche edilizie ovvero lo Sportello Unico per l’edilizia.

Ciò al fine di agevolare ulteriormente il rapporto con cittadini, professionisti e imprese che tramite lo speed potranno gratuitamente e liberamente accedere dal sito del comune di Martinsicuro – sezione cittadino alla consultazione del fascicolo relativo alle pratiche edilizie presentate ed all’estrazione della relativa documentazione.

Con l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia si persegue la finalità di migliorare le relazioni tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini; ridurre i costi ed i tempi necessari allo svolgimento delle pratiche edilizie; semplificare la burocrazia delle procedure e degli adempimenti; garantire trasparenza ed unicità di conduzione del procedimento amministrativo.

Il S.U.E. sarà attivo a far data dal 01 gennaio 2023 e nel mese di dicembre in regime transitorio con facoltà di opzione di presentazione pratiche tramite la nuova piattaforma telematica installata dall’halley informatica srl.

I professionisti, imprese e cittadino richiedente la pratica edilizia, come illustrato nell’incontro di presentazione della piattaforma telematica ai tecnici del 23 novembre u.s., avranno la massima informazione sulla modulistica e documentazione richiesta in ordine ai singoli sub-procedimenti; sulla tempistica e stato di avanzamento pratiche riducendo così costi e tempi di accesso alla documentazione amministrativa poiché visionabile ed estraibile in via telematica.

Un ulteriore atto programmatico concreto di questa amministrazione per implementare e migliorare i servizi alla collettività e professionisti di settore.