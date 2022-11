GROTTAMMARE – Per permettere lo svolgimento della V Run Donne in RosaHalf Marathon Grottammare, la manifestazione podistica che raccoglie fondi per la ricerca contro il cancro, il Comando della Polizia locale ha stabilito una serie di modifiche alla viabilità del Lungomare della Repubblica, del Lungomare De Gasperi e del viale ciclo-pedonale Colombo, luoghi teatro della gara in programma domenica 27 novembre per l’organizzazione dell’ASD RunningRiviera delle Palme.

Le disposizione saranno valide dalle ore 7 alle ore 13 e riguardano sia divieti di circolazione e di sosta, sia deviazioni di traffico relativamente ad alcune vie che si intersecano con le aree interessate:

–divieto di transito e sosta, con rimozione di tutti i veicoli, sul Lungomare della Repubblica e sul Lungomare De Gasperi in ambo i sensi di marcia;

–divieto di circolazione sul tratto ciclo-pedonale da Piazza Kursaal al confine territoriale comunale a nord, di velocipedi e pedoni non iscritti alla manifestazione sportiva in svolgimento;

–divieto di transito e sosta, in ambo i lati di Lungomare della Repubblica e Lungomare De Gasperi;

–deviazione in via Laureati del traffico proveniente da via Roma con direzione nord-sud;

-deviazione in viale Crucioli del traffico proveniente da via Laureati con direzione ovest-est;

-deviazione in via XX Settembre del traffico proveniente da via Leopardi;

-deviazione in via Pola del traffico proveniente da via Garibaldi con direzione ovest-est;

-deviazione in via L. Da Vinci del traffico proveniente da via Ballestra con direzione ovest-est;

-deviazione in via Modigliani del traffico proveniente da via Pertini con direzione ovest-est;

-deviazione in via Marche del traffico proveniente da via Ponza;

-deviazione in via Ponza del traffico proveniente da via Alighieri con direzione ovest-est.