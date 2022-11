SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo una grande vittoria al “Sabatino D’Angelo” per la Sambenedettese Calcio a 5 che trova tre punti fondamentali contro la diretta concorrente per il primato D&G Ascoli. Nel post-gara abbiamo intervistato il Presidente Alessio Collini e il mister Davide Michetti. Di seguito le loro dichiarazioni.

Collini: “Una partita importante per quanto riguarda la classifica, ci siamo dimostrati più forti e abbiamo vinto questa partita. Peccato per i due gol subiti che stonano il risultato ma sono molto soddisfatto e andiamo avanti. Ero abbastanza teso perché di questa partita se ne è parlato in tutta la regione e non solo a San Benedetto. Se ci avessero permesso si disputare la gara a porte aperte in una struttura agibile avremmo riempito sicuramente il palazzetto. Voglio ringraziare la città per la vicinanza nei miei confronti e della squadra. Per me questa squadra è un trampolino di lancio, per crescere e farci conoscere. Vogliamo strutturarci e fare bene per la città”.

Michetti: “È stata un’ottima partita da parte dei ragazzi e devo fare i complimenti a loro. In ogni momento della gara e in ogni decisione questa squadra mi ha fatto molto contento. Loro hanno una squadra molto forte ma gli abbiamo reso la gara molto difficile permettendogli di giocare poco e abbiamo portato la vittoria a casa. Ci aspettano due partite importanti in campionato contro Futsal Vire e la temibile trasferta a Castorano e in Coppa riaffronteremo i bianconeri. Ci godiamo la vittoria e da lunedì si pensa al futuro”.