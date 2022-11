SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima sessione di allenamento per la Infoservice Sambenedettese Basket in vista della prossima gara contro Pisaurum Pesaro, in programma per sabato 26 novembre alle ore 18 presso il Palazzetto “Baia Flaminia” di Pesaro.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato Lorenzo Mittica, di seguito le sue dichiarazioni.

Mittica: “Prima di venire qui a San Benedetto ho giocato nelle giovanili a Torino, ho disputato i campionati di Serie D, Serie C Gold e Serie C Silver. Mi sto trovando molto bene con i compagni, è un gruppo fantastico e siamo molto amici fuori dal campo. È la prima volta che gioco in questo girone e il livello è molto anno ma cerchiamo sempre di dare il massimo per arrivare alla prima vittoria. Nelle ultime partite abbiamo fatto passi avanti a livello di squadra e di gioco, ci manca quel qualcosa in più a partire dal terzo quarto che ci permette di arrivare alla vittoria”.