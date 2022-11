SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta del 25 novembre, la Giunta comunale ha esaminato le seguenti delibere:

– l’approvazione definitiva del piano di recupero di iniziativa privata per la demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato in via Papa Giovanni XXIII. Durante il periodo di pubblicazione del progetto all’albo pretorio non sono infatti state presentate osservazioni;

– alcune variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio per adeguarli alle esigenze manifestate dagli

– l’approvazione del progetto definitivo dell’adeguamento sismico della scuola “Caselli” di via Gino Moretti. Il progetto ha un valore di quasi 1,5 milioni di euro di cui 58.000 circa provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e 960.000 dai fondi PNRR;

– una variazione di bilancio urgente per prevedere l’introito di € 28.800,00 + IVA provenienti da una sponsorizzazione della ditta Fainplast Srl per la realizzazione degli allestimenti presso il Giardino “Nuttate de Lune” in occasione delle imminenti festività natalizie.