SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata posticipata al 3 dicembre, a causa delle avverse previsioni meteo che prevedono pioggia, la “Camminata antiviolenza” fino alla Riserva naturale della Sentina. L’iniziativa è promossa da Associazione Giovanile Picena Asd Aps, con il sostegno e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e con la collaborazione di Centro commerciale Porto Grande, Decathlon San Benedetto del Tronto e Associazione Il Marcuzzo.

L’iniziativa, programmata in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevede la partenza alle 9,30 davanti a Decathlon a Porto d’Ascoli, da dove il gruppo dei podisti partirà per attraversare un percorso che toccherà anche la Riserva naturale della Sentina per un totale di circa cinque chilometri.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni (entro il primo dicembre) si può contattare il numero 393 9365509.