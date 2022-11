SENIGALLIA (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 10.30 circa di questa mattina in via Bolzano, a Senigallia (AN), a causa di un incidente stradale tra due autovetture. Per cause in fase di accertamento, il conducente di un’auto si e scontrato frontalmente con un’altra autovettura e nell’impatto uno dei due mezzi e andato a sbattere contro un muro di recinzione che delimita il giardino di una casa privata da un marciapiede investendo un passante. La squadra di Senigallia, in collaborazione con i Sanitari del 118, ha liberato l’uomo dalle lamiere attraverso l’utilizzo di attrezzature specifiche, e successivamente la persona veniva trasportata con l’eliambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. I VVF provvedevano poi alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.