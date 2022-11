CHIARAVALLE – Terribile carambola nella notte a Chiaravalle: un 26enne di Falconara ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla SP33, nei pressi del casello di Ancona Nord. Il ragazzo, intrappolato nei rottami del mezzo, non ha avuto scampo. È deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate nello schianto: la sua auto è finita fuori strada, per poi ribaltarsi più volte e terminare la sua corsa contro un albero. Il tronco di quest’ultimo ha penetrato il parabrezza della vettura. L’incidente è avvenuto all’1,30 circa: sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere, quando ormai non c’era purtroppo più speranza di rianimarlo.