SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli dei Carabinieri in Riviera, 17enne trovato con un etto di hashish e un bilancino di precisione. Segue la nota dell’Arma:

«I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno nei giorni scorsi hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità diffusa, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio (furti e rapine), al controllo della circolazione stradale sui principali assi viari, nonché ad infrenare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il dispositivo ha previsto la presenza di pattuglie nei luoghi di aggregazione al fine di elevare il livello di sicurezza percepita nell’arco di tutte le 24 ore, nonché controlli preventivi della circolazione stradale con posti di controllo ad “alta visibilità” e cinturazione delle aree sensibili.

Nell’ambito del contrasto agli stupefacenti, altresì, i Carabinieri della Compagnia di San Benedetto hanno sorpreso un 17enne del posto che occultava sulla sua persona un panetto del peso di 100 grammi di hashish ed un bilancino di precisione e che pertanto è stato deferito alla competente autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; Infine, sempre sul litorale adriatico, sono stati sorpresi ulteriori 4 giovani, di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, con indosso modiche quantità di droghe (hashish e marijuana) e quindi segnalati alla competente Prefettura in qualità di assuntori. Nel complesso, i Carabinieri hanno eseguito 19 perquisizioni, tra personali e domiciliari, identificato oltre 372 persone, controllato 174 autoveicoli, 7 esercizi pubblici e 47 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione. L’attenzione al controllo del territorio, da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno e svolto in stretta collaborazione con la locale Procura della Repubblica, resta quindi un’assoluta priorità con il fine di garantire la massima sicurezza nella provincia e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità».