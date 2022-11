SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa di spessore quella che si svolgerà nel pomeriggio del 25 novembre al campo “Merlini”.

Alle 18 scenderenno in campo la Sambenedettese calcio femminile e la Polisportiva Mandolesi di Porto San Giorgio per una gara amichevole per dire “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE” nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Benedetto, sarà promossa dall’assessorato alle pari opportunità e rappresenta uno dei tanti uno dei tanti appuntamenti promossi dal Comune.

Prima della partita della prima squadra della Samb femminile del presidente Pompei, che milita nel campionato nazionale di serie C, ci sarà un’esibizione in campo con una partita dimostrativa delle più piccole che con la Sambenedettese femminile stanno crescendo anno dopo anno grazie al lavoro svolto dalla società che può contare oltre 40 ragazze dai 6 ai 14 anni.

Ogni anno il 25 novembre si celebra giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il femminicidio. La data è stata scelta dall’ONU non a caso, il 25 novembre ricorre infatti l’anniversario dell’assassinio delle sorelle Mirabal, tre coraggiose donne rivoluzionarie, che furono massacrate nel 1960.

In occasione del 25 novembre, il Tavolo per le Pari Opportunità comunale propone anche a tutta la cittadinanza un’occasione di riflessione sulla violenza di genere con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.

Strutturata nella forma di un questionario, l’indagine è un’occasione per mettere in discussione una cultura che tende spesso a giustificare e normalizzare la violenza ed è pertanto un’occasione di analisi sulle parole che vengono usate per descrivere e parlare di violenza sulle donne.