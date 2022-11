SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata trovata senza vita nella sua abitazione, in via San Pio X, al centro di San Benedetto del Tronto. Una donna di 38 anni è deceduta in seguito a un malore. A chiamare il 118 è stato il marito: all’arrivo dei soccorsi per la 38enne, madre di una figlia, non c’era più nulla da fare. Sul corpo della donna, prossimamente, potrebbe essere disposta l’autopsia.