SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È arrivata la decisione del Prefetto: il Derby tra Samb Calcio a 5 e D&G Ascoli, in programma domani, venerdì 25 novembre alle ore 21 presso il Campo Sabatino D’Angelo, si svolgerà a porte chiuse. Giudicata inadatta ad accogliere il folto pubblico atteso sugli spalti, la struttura non sarà quindi accessibile. Il match andrà comunque in onda in diretta su VeraTV, canale 15 del digitale terrestre, permettendo a tifosi e appassionati di seguire l’importante scontro al vertice, valido per l’8° giornata del Campionato di Serie D, Girone E.