PEDASO- Al via il nuovo appuntamento della comicità picena presso il cineteatro di Pedaso.

Sabato 10 dicembre, alle ore 21, sarà in scena uno show inedito duetto di grandi artisti comici, organizzato dall’ associazione Artistic Picenum, con il patrocinio generale del comune di Pedaso.

Lo spettacolo, condotto da Paulina Pierprka, vedrà protagonista il grande talento locale Pierpaolo Puccioni, in arte Peto’ seguito da Max Pisu, l’ indimenticabile Tarcisio di Zelig e di tanti film della commedia all’ italiana. I due comici porteranno in scena il meglio del loro repertorio comico, fatto di esilaranti gags, gran ritmo scenico e sublime esperienza dell’arte della risata. Nell’ intermezzo, ci sarà anche uno spettacolare spazio coreografico a cura di Amar Shahin che ospiterà anche la novità musicale giovanile del momento: Marc, rivelazione web con la sua hit “Baby You Need Me”.

“CabaretShow” ha il sapore del gran varietà, dove il meglio della comicità locale e nazionale accende l’entusiasmo della platea, sorprendendo e stupendo, unitamente ad intermezzi di novità coreografica e cantautorialita’ italiana. Uno spettacolo ideale per la famiglia, per riscoprire il gusto di vivere il teatro- ha dichiarato lo staff dell’associazione Artistic Picenum.

Prenotazioni disponibili presso la merceria Il Cigno di Grottammare e la cartolibreria Camillettis di Pedaso.

Per informazioni: 347 5406630 0734 932362.