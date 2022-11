MARTINSICURO – Si è verificato poco prima di mezzanotte, al confine tra Marche e Abruzzo, un tamponamento in direzione Sud dell’autostrada A14. In galleria, dopo lo svincolo del casello di San Benedetto, sono rimaste coinvolte nell’incidente tre autovetture. Il bilancio è di due feriti, che fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale di Pescara, due ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di San Benedetto del Tronto e Nereto.