di Laura Valori

TERAMO – L’ARCA, il Laboratorio di Arti Contemporanee a Teramo, accoglie, dal 22 novembre al 15 gennaio, una mostra, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, contenenti le più celebri serigrafie del più grande esponente della Street Art: Bansky.

L’esposizione è stata lanciata e finanziata dal Comune di Teramo, prodotta da MetaMorfosi Eventi e preparata dalla Fondazione Bruno Ballone e MetaMorfosi Eventi.

Tra le serigrafie esposte abbiamo: Girl with Balloon, opera più popolare dell’artista; Love is in the air, meglio conosciuta come Flower Thrower; Love Rat, che simbolizza la Street Art; Bomb Hugger; Toxic Mary; Grin Reaper, riproduzione dell’opera da parte dell’artista stesso a seguito della sua cancellazione da parte della campagna antigraffiti del Comune di Londra; Golf Sale, una delle prime immagini pubblicate ufficialmente da Bansky.

Si può assistere alla mostra tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10 alle ore 13. Inoltre, dal giovedì alla domenica anche al pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 20. La mostra non sarà visibile in data 25 dicembre.

Mentre, il 26 dicembre e il 1° gennaio sarà aperta dalle ore 16:00 e alle ore 20:00.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 0861324602 o visitare il sito www.fondazionebrunoballone.it