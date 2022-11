SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Giunta comunale, nel corso della riunione del 22 novembre, ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di due nuovi asili nido,uno in via Alfortville e l’altro in via Togliatti. I progetti, sono stati selezionati per il finanziamento tramite una linea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR dedicata appunto all’edilizia scolastica e saranno realizzati nei prossimi tre anni, con una stima che prevede l’ultimazione dei lavori, stante la situazione corrente, per il mese di dicembre 2025.

Il progetto per il plesso di via Alfortville, del costo di € 1.056.000, delinea una struttura di 410 metri quadri mentre quello per il plesso di via Togliatti, del costo di € 1.584.000, prevede una struttura di 550 metri quadri circa nell’area limitrofa alla scuola materna.

Entrambe le strutture saranno realizzate secondo il principio di efficienza energetica “Nearly Zero Energy Building” (edificio a consumo energetico quasi nullo). Nel rispetto di questi parametri, la struttura portante dei plessi sarà realizzata in legno X-Lam, impiegherà un impianto fotovoltaico, un impianto di ricircolo d’aria e un recuperatore di calore per abbattere i costi di riscaldamento e raffrescamento. Infine, l’isolamento degli spazi interni sarà ulteriormente rafforzato dall’impiego di infissi in alluminio a taglio termico e vetri bassamente emissivi.

Gli interni delle strutture sono stati disegnati per comporre un paesaggio stimolante, in cui gli ambienti sono pensati per favorire il coinvolgimento degli alunni in maniera attiva, formando legami cooperativi, stimolandone la vista e lasciando spazio alla creatività. Gli ambienti destinati alla didattica sono realizzati secondo il principio della flessibilità e della polifunzionalità, e entrambe le strutture si svilupperanno sul solo piano terra.

Il plesso di via Alforville sarà immerso nel verde, all’interno della pineta a sud del polo scolastico esistente. In questo modo sarà possibile offrire agli alunni uno spazio giochi all’aperto di circa 400 metri quadrati, direttamente a contatto con le aule.

Il plesso di via Togliatti avrà invece accesso diretto dalla strada e sarà diviso in due parti che ruotano attorno a un giardino centrale: nella struttura nord troveranno posto i servizi, come la cucina, mentre la struttura sud ospiterà le aule che affacciano sul giardino, protette da intemperie e soleggiamento eccessivo da una tettoia.

Infine, grazie alla realizzazione delle due nuove strutture, il servizio dei nidi d’infanzia comunali guadagnerà in tutto 90 nuovi posti: 35 nel plesso di via Alfortville e 55 nel plesso di via Togliatti.

Come previsto da tutti i progetti finanziati tramite il PNRR, la realizzazione dei progetti è impostata in passaggi predefiniti e temporizzati secondo una tabella di marcia che prevede l’avvio dei lavori entro l’estate 2023 e, come già detto, la conclusione entro dicembre 2025.

“Siamo molto soddisfatti – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – di poter annunciare alla città questa grande opportunità che San Benedetto è riuscita a conquistare. Come abbiamo più volte ribadito, l’attenzione dell’Amministrazione comunale per garantire servizi a sostegno delle famiglie è massima. In particolare, questi finanziamenti ci consentiranno di ampliare il numero dei posti disponibili nei servizi per l’infanzia, essenziali per sostenere le famiglie, in ambienti nuovi, da realizzare con le più avanzate tecniche costruttive”