SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sei pronto ad aderire al Black Friday della Granfondo San Benedetto del Tronto Riviera delle Palme 2023? Per la sola giornata di venerdì 25 novembre avrai l’opportunità di iscriverti all’evento in programma domenica 23 aprile 2023 nella Perla della Riviera delle Palme, inserita nei calendari dei circuiti Granfondo Marche e Alé Adriatico, e ricevere la nuova colorata t-shirt realizzata esclusivamente per questa promozione.

Entra nella favola del Gabbiano Jonathan, a cui San Benedetto del Tronto ha voluto regalare uno dei numerosi monumenti che sorgono lungo la passeggiata del molo sud. Jonathan Livingston è un gabbiano che abbandona la massa dei comuni gabbiani per i quali volare non è che un semplice e goffo mezzo per procurarsi il cibo e impara a eseguire il volo come atto di perizia e intelligenza, fonte di perfezione e di gioia. Diventa così un simbolo, la guida ideale di chi ha la forza di ubbidire alla propria legge interiore; di chi prova un piacere particolare nel far bene le cose a cui si dedica.

Partecipando alla Granfondo San Benedetto del Tronto Riviera delle Palme 2023, il ciclismo non è soltanto un evento di massa, ma l’occasione di provare un piacere particolare nel pedalare lungo i due percorsi della manifestazione, qualunque sia l’obiettivo finale che si intende raggiungere.

Entra nella favola, scegli un’esperienza unica, venerdì 25 novembre aderisci al Black Friday della Granfondo San Benedetto del Tronto Riviera della Palme 2023 iscriviti qui, la quota di adesione è di 35 euro.