TARANTO – Ultimo impegno stagionale per i giovani velisti della Lega Navale di San Benedetto, che nel fine settimana di sabato 19 e domenica 20 hanno fatto tappa a Taranto per prendere parte al Trofeo dei Golfi promosso dal circolo velico Azimuth e valido per il campionato zonale O’pen Skiff Sud Italia.

Per chiudere al meglio una stagione ricca di soddisfazioni a livello individuale e di gruppo, i ragazzi di coach Romolo Emiliani si sono messi alla prova con i migliori prospetti di Puglia e Campania, compiendo un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita intrapreso a inizio stagione.

È il caso, tra gli altri, di Gloria Filotei, reduce da un ottimo settimo posto nella categoria Under 15 ottenuto precedendo di una sola posizione in graduatoria il compagno Stefano Rossi. Chiude il terzetto sambenedettese Flavia Illuminati, che termina la sua regata in 16a posizione.

Nell’Under 12, invece, la fortuna e le condizioni meteo di certo non sorridono a Celeste Bartolomei, scivolata al dodicesimo posto per via di una partenza anticipata. Con solo tre prove all’attivo a causa del maltempo di domenica, infatti, la classifica ha preso in considerazione tutti i punteggi conseguiti dagli atleti in gara senza alcuna possibilità di scarto, condizionando inevitabilmente il posizionamento finale della velista sambenedettese.

Al di là dei risultati ottenuti, il weekend tarantino ha rappresentato l’occasione ideale per tracciare un primo bilancio di un’annata decisamente positiva per il movimento velistico sambenedettese, con il primo posto nel ranking nazionale O’pen Skiff femminile – e secondo assoluto – di Rebecca Orsetti e la presenza costante nella top 10 nazionale Under 15 O’pen Skiff di Federico Emiliani a rappresentare i traguardi più prestigiosi di una stagione in cui tutti i velisti della Lega Navale di San Benedetto hanno dato prova di grande impegno, passione e dedizione.

«Sono molto felice delle prove offerte dai ragazzi – commenta coach Emiliani – che anche a Taranto hanno messo in evidenza dei progressi notevoli. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati sia nel singolo che nel doppio e continueremo a lavorare per riconfermarci sia nella classe O’pen Skiff che nell’RS Feva».