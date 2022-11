FERMO – Recentemente si è costituita l’associazione Ex Alunni del Liceo Scientifico Temistocle Calzecchi Onesti per opera di un gruppo di Ex Alunni della sezione G, all’epoca destinata alla “Sperimentazione Scientifica Brocca”. I ragazzi, diplomatisi nel 2002, hanno voluto celebrare il 20simo anniversario, con la costituzione di un’organizzazione volta a promuovere attività, nel rispetto delle finalità del Liceo Scientifico “Temistocle Calzecchi Onesti” di Fermo, al fine di sottolineare il prestigio e l’importanza di una formazione di tipo scientifico, estremamente attuale nella società contemporanea. La neo costituita associazione culturale ex Alunni del Liceo Scientifico Statale “Temistocle Calzecchi Onesti” di Fermo, celebra il centenario dalla morte del grande fisico Temistocle Calzecchi Onesti (Lapedona 1853 – Monterubbiano 1922) al quale è intitolato il Liceo Scientifico, Linguistico, Opzione Scienze Applicate Statale di Fermo.

L’associazione senza scopo di lucro si propone come punto d’incontro e di contatto tra gli alunni del Tco appartenenti alle vecchie e alle nuove generazioni, con l’obiettivo di sentirsi vicini e condividere lo sviluppo di competenze progettuali in ambito scientifico ed umanistico, in particolare iniziative Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), volte ad orientare e preparare le scelte di studio e professionali degli studenti, attraverso le esperienze degli ex alunni.

L’associazione proporrà eventi occasionali ed annuali, incontri con ex alunni arrivati ai migliori risultati in ambito accademico, professionale e di ricerca negli ambiti più vari, dalla medicina, all’ingegneria, alla fisica, la chimica, l’economia, le lingue straniere, la filosofia, il giornalismo, l’informatica, il cinema e una serie di altre innumerevoli attività di successo, tutte partite con entusiasmo dalla formazione ricevuta al Liceo Scientifico Temistocle Calzecchi Onesti di Fermo.